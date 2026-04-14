Перуджа се справи с Пиаченца и е на финал в Италия

Волейболистите на Сър Суза Скай (Перуджа) се класираха на финали в италианската Суперлига. Воденият от Анджело Лоренцети тим надигра Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 3:0 (27:25, 25:21, 25:15) в третия полуфинален сблъсък помежду им.

Перуджа спечели серията с 3-0 победи.

Така "дяволите" се класираха за трети финал в историята си (след 2018 и 2024 г.).

В битката за титлата Перуджа среща победителя от двойката Кучине Лубе (Чивитанова) - Рана Верона. Съперникът вероятно ще стане ясен тази събота (18 април), когато ще се изиграе четвъртата среща помежду им.

За MVP бе отличен Себастиан Соле, който реализира 11 точки (4 блока).

Най-резултатен бе Уасим Бен Тара с 13 точки (3 аса), с 12 точки се отчете Олег Плотницкий (3 аса). За Пиаченца Робертланди Симон записа 14 точки (1 ас, 3 блокади), с 11 точки се разписа Хосе Мигел Гутиерес (1 ас, 1 блокада).