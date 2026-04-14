Матей Казийски и Цветан Соколов реализираха 32 точки, но Халкбанк загуби първия полуфинал в Турция

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов и тимът на Халкбанк (Анкара) тръгнаха със загуба в полуфиналите на турската Лига. Воденият от Радостин Стойчев тим отстъпи на Галатасарай ХДИ Сигорта (Истанбул) с 0:3 (24:26, 22:25, 25:27) в първата среща помежду им.

Вторият мач е на 15 април (сряда), от 18:00 ч. б.в. При нов успех Галатасарай ще продължи към битката за титлата, а Халкбанк ще се бори за бронза.

Матей Казийски (1 ас) и Цветан Соколов (1 ас) записаха по 16 точки).

Йоанди Леал добави 8 точки (1 блокада).

За Галатасарай Георги Татаров отново не се появи в игра. Стивън Маар записа 21 точки (1 ас), с 15 точки завърши Жан Патри (1 ас, 1 блокада).

