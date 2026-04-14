Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. България със Стили, Ева и ансамбъла на Световната купа в Баку

България със Стили, Ева и ансамбъла на Световната купа в Баку

  • 14 апр 2026 | 16:17
  • 269
  • 0
България със Стили, Ева и ансамбъла на Световната купа в Баку

Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът за жени ще участват на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан), която ще се проведе от 17 до 19 април.

Това е трета Световна купа за годината след София и Ташкент (Узбекистан).

Стилияна Николова стана сребърна медалистка в многобоя в София, а Ева Брезалиева взе златото на бухалки пред родна публика.

В надпреварата ще стартират 78 индивидуални гимнастички от 42 държави, сред които олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия), европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна), италианките София Рафаели и Тара Драгаш, Альона Тал Франко и Мейтал Маял Сумкин (Израел), Тахмина Икромова и Лола Джураева ((Узбекистан), Акмарал Йерекешева (Казахстан), Хатидже Гюкче Емир (Турция), Вера Тогулкова (Кипър), Лилана Левинска (Полша), неутрални състезателки от Беларус и Русия Алина Харнаско и София Илтерякова и други.

Ансамбълът в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова ще спори за отличията с 15 отбора от световния елит - Бразилия, Италия, Израел, Япония, Испания, Германия, Украйна, Узбекистан и други.

По програма в петък и събота са квалификациите индивидуално и ансамбли, а в неделя - финалите на отделните уреди.

Следвай ни:

Българите завоюваха осем медала от турнир по спортна аеробика в Словакия

Христина Пенева спечели квота за Европейските игри в Истанбул през 2028-а

Два бронзови медала за българските състезатели на Европейското по скокове на батут

Националите по аеробика ще се подготвят под ръководството на Антонио Папазов

Пето място за Анастасия Калева на бухалки в Ташкент

Дара Стоянова с шесто място на обръч в Ташкент

Виж всички

Водещи Новини

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Съставите на Ботев (Враца) и Локомотив (София), домакините стартират с 11 българи

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

