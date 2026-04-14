Олимпийският вицешампион Юма Кагияма ще пропусне следващия сезон

  • 14 апр 2026 | 16:01
Четирикратният олимпийски вицешампион по фигурно пързаляне Юма Кагияма ще си вземе почивка от спорта и ще пропусне следващия сезон. Японецът обяви решението си с социалните мрежи.

„Няма да се състезавам следващия сезон и ще си взема почивка. Предстоят ми нови предизвикателства и се надявам да посветя това време на преоткриване на фигурното пързаляне и на преоткриване на себе си. Работя по няколко различни проекта, така че с нетърпение очаквам да ги видите“, написа японският фигурист.

22-годишният Кагияма спечели сребро на Олимпийските игри в Пекин 2022 и Милано-Кортина 2026 в индивидуалната и в отборната надпревара. Той е и четирикратен сребърен медалист от Световни първенства и шампион на турнира Четирите континента през 2024 година.

Още от Зимни спортове

Сейбърс победиха Блекхоукс и спечелиха титлата в Атлантическата дивизия

Филаделфия Флайърс се класира за плейофите в НХЛ за пръв път от сезон 2019-2020

Резултати от НХЛ

Двукратен носител на купа "Стенли" обяви оттеглянето си от НХЛ

Клаебо последва Холанд и спонсорира новата шахматна верига

Марко Роси донесе победата на Ванкувър срещу Анахайм в края на продължението

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Съставите на Ботев (Враца) и Локомотив (София), домакините стартират с 11 българи

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

