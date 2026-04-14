Олимпийският вицешампион Юма Кагияма ще пропусне следващия сезон

Четирикратният олимпийски вицешампион по фигурно пързаляне Юма Кагияма ще си вземе почивка от спорта и ще пропусне следващия сезон. Японецът обяви решението си с социалните мрежи.

„Няма да се състезавам следващия сезон и ще си взема почивка. Предстоят ми нови предизвикателства и се надявам да посветя това време на преоткриване на фигурното пързаляне и на преоткриване на себе си. Работя по няколко различни проекта, така че с нетърпение очаквам да ги видите“, написа японският фигурист.

22-годишният Кагияма спечели сребро на Олимпийските игри в Пекин 2022 и Милано-Кортина 2026 в индивидуалната и в отборната надпревара. Той е и четирикратен сребърен медалист от Световни първенства и шампион на турнира Четирите континента през 2024 година.