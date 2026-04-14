Шампиони в хвърлянето на диск се събират в Кeцяо

Световни звезди като Роджи Стона, Даниел Стол, Кристян Чех и Матю Дени са сред големите имена, които ще участват в състезанието по хвърляне на диск за мъже при откриването на сезона в Шанхай/Кецяо. Шестима от десетте най-добри състезатели в хвърлянето на диск ще се изправят един срещу друг на 16 май в първия кръг от сезона на Диамантената лига в Шанхай/Кецяо.

Настоящият олимпийски шампион Роджи Стона ще се състезава срещу елитни атлети, сред които и трима бивши шампиони на Диамантената лига Матю Дени, Кристян Чех и Даниел Стол.

Представителят на Ямайка Стона спечели златото на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., но все още преследва първата си победа в Диамантената лига.

Австралиецът Дени държеше титлата в Диамантената лига в два последователни сезона – 2023 и 2024 г., преди да бъде победен от световния рекордьор Миколас Алекна на финала миналата година.

Шведската звезда Стол също е двукратен шампион на Диамантената лига и има в актива си три златни медала от световни първенства и един от олимпийски игри.

Словенецът Чех спечели както световната титла, така и тази в Диамантената лига през 2022 г. и има общо 11 победи в турнира, последната от които в Стокхолм през миналия сезон.

Сред другите големи имена, които ще влязат в сектора в Кецяо, са Алекс Роуз от Самоа, Лорънс Окойе от Великобритания, Сам Матис от САЩ, Марио Алберто Диас от Куба и Мартинас Алекна от Литва.

Шанхай/Кецяо е първият етап от Диамантената лига за 2026 г. Веригата ще премине през четири континента и 15 града по пътя към двудневния финал в Брюксел на 4-5 септември.

