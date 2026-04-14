  3. Джепчирчир се оттегли от Лондонския маратон

Джепчирчир се оттегли от Лондонския маратон

  • 14 апр 2026 | 14:46
Джепчирчир се оттегли от Лондонския маратон

Световната шампионка Перес Джепчирчир няма да участва в тазгодишното издание на Лондонския маратон, което ще се проведе този месец. Олимпийската шампионка от Токио 2020 е била диагностицирана с неуточнена стрес фрактура след като завърши на второ място на маратона във Валенсия през декември. Това е забавило началото на подготовката ѝ за Лондон и 32-годишната кенийка вече е информирала организаторите на състезанието, че се налага да се оттегли.

Джепчирчир спечели Лондонския маратон през 2024 г. с нов световен рекорд в състезание само за жени, постигайки време от два часа, 16 минути и 16 секунди.

“Успях да подновя тренировки едва в края на януари“, заяви тя в изявление. “Знам, че за да бъдеш конкурентоспособен на Лондонския маратон, трябва да си на най-високо ниво, а въпреки всичките ми усилия, просто не съм достигнала това ниво поради липсата на подготовка.“

Джепчирчир пропусна и миналогодишното събитие в Лондон заради контузия в глезена.

Олимпийската шампионка от 2024 г. Сифан Хасан също вече се оттегли от тазгодишното състезание на 26 април, след като получи травма на ахилеса.

Снимки: Gettyimages

Състезание за младежи и инициатива за деца ще съпътстват “Ямбол рън 2026”

Ашър-Смит и Алфред се готвят за Игрите на Британската общност в Глазгоу

Каралис потвърди участие на турнира “Пааво Нурми“ в Турку

Четири изцяло нови трасета очакват участниците в състезанието "Трън Ултра Рън"

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Бет Добин прекрати кариерата си заради сериозен здравословен проблем

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Сезонът за Десподов приключи

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

