Мениджърът на Уест Хам припомни фамозен гол на Балъков

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  • 14 апр 2026 | 14:30
Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто не скри възхищението си от легендите на българския футбол Красимир Балъков и Емил Костадинов. Той има личен опит срещу двамата герои от САЩ'94, тъй като се е изправял срещу тях в португалското първенство през 90-те години на миналия век. 52-годишният специалист си спомни времената на своята футболна кариера в разговор с българския финансист Кирил Евтимов след победата на "чуковете" с 4:0 над Уулвърхамптън.

Нашенецът беше сред гостите на "Лондон Стейдиъм" и това му даде шанс да се види с португалеца. "Специални поздрави на Красимир Балъков, който наскоро стана на 60 години. Той беше голяма звезда на Спортинг (Лисабон), когато бях вратар на Витория Гимараеш. Няма да забравя как в един мач ми вкара гол с пета. Страхотен футболист! Пожелавам му здраве и дълги години живот", довери мениджърът на Уест Хам.

"Отлично си спомням и Емил Костадинов. Едно от големите имена в един много силен състав на Порто през 90-те години. Винаги бях притеснен, когато трябваше да играем срещу неговия отбор. Двамата с Балъков бяха невероятни футболисти и заслужено са легенди в България", допълни Нуно Еспирито Санто.

След победата на "чуковете" Евтимов успя да проведе и кратък разговор с португалския национал Матеуш Фернандеш. Пред бургазлията 21-годишният халф на Уест Хам изрази увереност, че със сигурност ще бъде част от представителния тим на страната си за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото.

Следвай ни:

Снимки: Imago

