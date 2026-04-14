Ашър-Смит и Алфред се готвят за Игрите на Британската общност в Глазгоу

  • 14 апр 2026 | 13:38
Британската рекордьорка Дина Ашър-Смит и олимпийската шампионка на 100 метра Джулиън Алфред се очаква да бъдат сред звездите в спринтовите дисциплини на тазгодишните Игри на Британската общност в Глазгоу. До началото на състезанията на 23 юли остават 100 дни, а Ашър-Смит от Англия ще се надява да добави първи индивидуален златен медал от Игрите към богатата си колекция от отличия на стадион “Скотстаун“.

30-годишната атлетка, която държи британските рекорди на 60, 100 и 200 метра за жени, може да поднови съперничеството си с представителката на Сейнт Лусия – Алфред. Последната спечели злато на 100 метра и сребро на 200 метра на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Ашър-Смит, световна шампионка на 200 метра от 2019 г. и многократна европейска шампионка, заяви: “Наистина съм развълнувана и определено се стремя да се състезавам както на Европейското първенство, така и на Игрите на Британската общност, най-вече защото ще бъде много забавно.“

“Ще видите много талантливи атлети да се представят на високо ниво от цял свят. От карибските до африканските нации и от цялата Британска общност – мисля, че ще има невероятни изпълнения“, добави тя.

“Смятам, че ще видим и много нови шотландски таланти, така че определено трябва да дойдете и да ги подкрепите.“

Алфред, която ще се опита да подобри представянето си от Бирмингам през 2022 г., където спечели сребърен медал на 100 метра, допълни: “Титлата от Игрите на Британската общност е нещо, което много бих искала да добавя към колекцията си, докато се опитвам да изградя наследство. Така, когато един ден се оттегля от пистата, хората ще могат да кажат, че съм постигнала всичко възможно.“

Снимки: Gettyimages

