Каралис потвърди участие на турнира “Пааво Нурми“ в Турку

Гръцката звезда в овчарския скок Емануил Каралис ще се състезава на лекоатлетическия турнир “Пааво Нурми“ в Турку. Надпреварата е част от златната верига на Световния континентален тур на World Athletics и ще се проведе на 3 юни.

Каралис се превърна във втория най-добър състезател в историята на овчарския скок с преодоляването на 6.17 метра на националния шампионат на Гърция в зала. По-късно той оказа сериозна съпротива на Арманд Дуплантис на Световното първенство на закрито в Торун, където в крайна сметка спечели сребърен медал.

Въпреки че Дуплантис няма да участва в Турку, гръцкият атлет ще се изправи срещу силна конкуренция. Сред опонентите му ще бъде световният шампион от 2017 и 2019 г. Сам Кендрикс от САЩ. Кендрикс също така спечели сребърен медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където Каралис взе бронз.

Организаторите са оптимисти, че рекордът на турнира ще бъде подобрен тази година. “Вярвам, че рекордът на състезанието от 5.90 метра, поставен от Кей Си Лайтфут през 2023 г., може да бъде счупен през юни и дори да премине границата от 6.00 метра“, заяви координаторът на атлетите Арту Салонен.

През миналата година Каралис преодоля 6.00 метра или повече в осем състезания на открито. През 2026 г. той вече има четири опита над 6.00 метра.

Местният интерес в мъжкия овчарски скок ще бъде поддържан от шампиона от Световните университетски игри през 2023 г. Урхо Куянпаа и европейския шампион до 23 години за 2023 г. Юхо Аласаари.

Европейската шампионка в овчарския скок за 2022 г. Вилма Хелтела (по баща Мурто) също се очаква да открие своя сезон на открито на родна земя по време на турнира “Пааво Нурми“.