  • 14 апр 2026 | 12:37
Найден Тодоров избран в новия Изпълком на Европейската асоциация на спортните журналисти

Президентът на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров беше избран отново за член на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация на спортните журналисти (AIPS Europe). Това се случи по време на 88-ия конгрес на Международната асоциация на спортните журналисти (AIPS), проведен в Олимпийския музей в Лозана (Швейцария).

След като преди 4 г. в Рим Найден Тодоров стана първият българин в управлението на AIPS Europe в историята на организацията, която е най-голямата континентална секция към Международната асоциация на спортните журналисти, сега в олимпийската столица Лозана той отново получи доверието на делегатите да е част от ръководния орган в периода 2026 - 2030 г.

AIPS е създадена през 1924 година в навечерието на олимпийските игри в Париж, а България е сред страните учредителки. В Изпълнителния комитет на организацията тогава е избран Чавдар Стотойлов и той става член на първата ръководна структура на Международната асоциация на спортната преса. Найден Тодоров е първият българин в ръководните структури на AIPS след историческия първи Изпълнителен комитет. Така по време на отбелязването на вековния юбилей на Международната асоциация на спортните журналисти през 2024 г., българин отново беше част от управленските структури. Както ще бъде и през 2027 г. - по време на отбелязването на половинвековния юбилей от създаването на AIPS Europe през 1977 г.

Джани Мерло (Италия) спечели изборите за президент на AIPS и започна последния си 4-годишен мандат като ръководител на световната организация. Марк Вентуяк (Франция) беше избран за президент на AIPS Europe.

Още от Медии

Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 6845
  • 15
Футбол, футзал, минифутбол и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg

Футбол, футзал, минифутбол и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg

  • 1 апр 2026 | 12:55
  • 916
  • 0
Александър Гигов от Sportal.bg с бронз на Държавно първенство по ски за журналисти

Александър Гигов от Sportal.bg с бронз на Държавно първенство по ски за журналисти

  • 21 март 2026 | 18:17
  • 1929
  • 1
Банско приема 59-ото Национално първенство по ски за журналисти

Банско приема 59-ото Национално първенство по ски за журналисти

  • 11 март 2026 | 16:07
  • 1543
  • 0
Едва на 48 си отиде Николай Пръвчев – журналист и специалист в тениса

Едва на 48 си отиде Николай Пръвчев – журналист и специалист в тениса

  • 6 март 2026 | 14:31
  • 7210
  • 3
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 11363
  • 78
Виж всички

Водещи Новини

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 6966
  • 13
Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

  • 14 апр 2026 | 12:26
  • 438
  • 3
Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

  • 14 апр 2026 | 07:03
  • 7603
  • 4
Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

  • 14 апр 2026 | 11:41
  • 973
  • 0
Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

  • 13 апр 2026 | 23:57
  • 32274
  • 59
Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

  • 13 апр 2026 | 20:55
  • 23026
  • 46