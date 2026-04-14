Четири изцяло нови трасета очакват участниците в състезанието "Трън Ултра Рън"

На 9 май (събота) ще се проведе петото издание на едно от най-живописните състезания по планинско бягане в България – "Трън Ултра Рън". Събитието е със старт и финал в с. Туроковци, община Трън, и тази година ще предложи на участниците изцяло нови трасета, които разкриват още повече от красотата на Трънския край.

Организатор на събитието е Трънското туристическо дружество с подкрепата на Община Трън и десетки доброволци. Регистрацията е отворена до 22 април 2026 година включително и осигурява стартов номер с чип и електронно класиране, предстартов медицински преглед и оказване на първа помощ при нужда, маркиране на трасета, подкрепителни пунктове, застраховка за деня, ръчно изработен медал от глина за всеки финиширал, специални награди, както и гардероб за багаж.

Участниците ще могат да избират между четири различни трасета, които ще им предложат четири различни приключения. Тяхната дължина е 14, 23, 43 и 64 километра съответно.

Мали Руй трейл – 14 км

Кратко, динамично и достъпно трасе, което комбинира поляни, горски пътища и панорамни гледки. Най-голямото предизвикателство е краткото, но стръмно изкачване към вр. Мали Руй, след което следва бързо и приятно спускане към финала. С приблизително 700 метра положителна денивелация, маршрутът предлага балансирано натоварване и е идеален за бегачи, които искат да усетят духа на Руй планина без екстремни дистанции.

Гребенът на Руй – 23 км

Маршрут за любителите на по-сериозните изкачвания. Трасето преминава през селата Забел и Зелениград, под величествения скален масив Шильи камик, и достига до най-високата точка – връх Руй (1706 м). Билото предлага 360-градусови гледки, а финалът минава през Мали Руй и се спуска към с. Туроковци. С около 1300 метра положителна денивелация, дистанцията изисква добра подготовка и издръжливост. Трасето е част от календара на Българската федерация по вертикално бягане.

Маратон Ждрелото – 43 км

Истинско приключение за опитните бегачи. След преминаване през връх Руй и Орловец, трасето отвежда към емблематичния Ракитски камик, смятан за най-панорамния връх в Трънско. Следва дълго спускане към Ждрелото на река Ерма, преминаване през Ломница и второ изкачване към хижа "Руй", преди финалното спускане през Мали Руй. Натрупването от приблизително 2300 метра положителна денивелация превръща трасето в сериозно изпитание.

Ерма Ултра – 64 км

Най-дългата и най-предизвикателна дистанция, която предлага пълно потапяне в дивата природа на Трънско. Включва повечето ключови върхове и природни забележителности на района – Руй, Орловец, Ракитски камик, Ждрелото на Ерма, Врабчанския водопад, Гарванов камик и още. Маршрутът преминава през тунел в скалите над Ерма, през панорамни поляни и през множество технични горски пътеки. С около 3300 метра положителна денивелация, това е трасе за истинските ултрамаратонци.

С новите си трасета "Трън Ултра Рън" обещава незабравимо преживяване както за опитни бегачи, така и за любители, търсещи среща с дивата природа на Трънския край.

Трите най-дълги трасета са добавени към календара на ITRA – Международната асоциация по планинско бягане, което дава допълнителни точки и повишава персоналния рейтинг на успешно преминалите през тях състезатели.