Филаделфия Флайърс се класира за плейофите в НХЛ за пръв път от сезон 2019-2020

Тайсън Форстър отбеляза единственото попадение при дузпите за победата на Филаделфия Флайърс с 3:2 срещу Каролина, с която отборът да заслужи първата си плейофна квота от сезон 2019-2020 насам.
Форстър се разписа в четвъртия рунд на дузпите, а Дан Владар осигури успеха, след като спря Александър Никишин от Хърикейнс.
“Летящите” ще се изправят срещу “пингвините” от Питсбърг в първия кръг на плейофите в Източната конференция.
„Това е голяма победа, каза нападателят на Флайърс Оуен Типет. - Ще бъде много забавно. Всички тези момчета в съблекалнята се обичат. Въпреки че мнозина се съмняваха в нас, ние вярвахме още от самото начало, още от тренировъчния лагер. Ще бъде страхотно и ще се насладим на всичко. Но работата не е свършена.“
Матвей Мишков и Тревър Зеграс бяха точни в редовното време за "летящите", които спечелиха пет от последните си шест мача.
Владар направи 24 спасявания, преди да спре още четири в дузпите.