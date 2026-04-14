Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Филаделфия Флайърс се класира за плейофите в НХЛ за пръв път от сезон 2019-2020

  • 14 апр 2026 | 10:40
  • 130
  • 0
Тайсън Форстър отбеляза единственото попадение при дузпите за победата на Филаделфия Флайърс с 3:2 срещу Каролина, с която отборът да заслужи първата си плейофна квота от сезон 2019-2020 насам.

Форстър се разписа в четвъртия рунд на дузпите, а Дан Владар осигури успеха, след като спря Александър Никишин от Хърикейнс.

“Летящите” ще се изправят срещу “пингвините” от Питсбърг в първия кръг на плейофите в Източната конференция.

„Това е голяма победа, каза нападателят на Флайърс Оуен Типет. - Ще бъде много забавно. Всички тези момчета в съблекалнята се обичат. Въпреки че мнозина се съмняваха в нас, ние вярвахме още от самото начало, още от тренировъчния лагер. Ще бъде страхотно и ще се насладим на всичко. Но работата не е свършена.“

Матвей Мишков и Тревър Зеграс бяха точни в редовното време за "летящите", които спечелиха пет от последните си шест мача.

Владар направи 24 спасявания, преди да спре още четири в дузпите.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Двукратен носител на купа "Стенли" обяви оттеглянето си от НХЛ

Клаебо последва Холанд и спонсорира новата шахматна верига

Марко Роси донесе победата на Ванкувър срещу Анахайм в края на продължението

Феновете поискаха от Александър Овечкин да остане във Вашингтон още една година

Вашингтон победи Питсбърг в може би последния двубой между Овечкин и Кросби

Резултати от НХЛ

Водещи Новини

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

