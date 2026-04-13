Косич: Сякаш очаквахме голът сам да падне

  • 13 апр 2026 | 21:19
Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след равенството на своя тим с Берое. Двата тима не се победиха и завършиха 0:0.

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

“Беше луд мач. И двата отбора имахме страхотни ситуации за гол. Нито един треньор е иска да вижда мачове на приливи и отливи. Ако погледнем всички 30 мача, сме на добро място, направихме страхотни двубои. Не сме доволни от това днес, но предстоят още мачове.

Това, каквото е на хартия, не отговаря на истината много. Берое има добри индивидуални играчи. Знаехме, че ще е труден мач. Локомотив не играе добре срещу Берое, такава е традицията. Направихме базови грешки днес. Доста неща не се получиха. Но от друга гледна точка не загубихме мача. Имахме проблеми с жълтите картони, половината ни отбор е застрашен.

Бяхме заспали в началото. Бяхме пасивни и бавни. После създадохме добри възможности и атаки. Днес играхме така сякаш очаквахме, че голът сам ще падне. Трябва да се подобрим.

Резултатите дават спокойствие, но искаме да развиваме нашите футболисти. Някои от нашите играчи за първи път им се случва да играят през няколко дни. Искаме да бъдем все на по-високо ниво и по-високо. Искаме да побеждаваме всеки. Виждам, че момчетата сега са разочаровани. Това донякъде ме радва, защото така не се налага да ги критикувам и да им се карам, защото те сами осъзнават, че не се представиха добре”, заяви Косич.

