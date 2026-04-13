Световната федерация по водни спортове отмени санкциите срещу руски и беларуски спортисти

  • 13 апр 2026 | 16:50
Световната федерация по водни спортове World Aquatics отмени санкциите срещу руски и беларуски спортисти и им позволи да се състезават под нейна егида със своето знаме и химн, съобщи пресслужбата на централата.

„На спортисти с руско или беларуско гражданство ще бъде разрешено да се състезават във водни спортове заедно със своите колеги, представляващи други държави, носейки своите екипи, знамена и химни", се казва в изявление на World Aquatics.

„През последните три години World Aquatics и AQIU успешно осигуриха спортни събития без конфликти. Ние сме ангажирани със запазването на басейните и откритите водни съоръжения като места, където спортисти от всички нации могат да се събират за мирно състезание“, каза президентът на World Aquatics Хюсеин Ал-Мусаллам.

Следващият турнир, където руски спортисти ще могат да се състезават с националното знаме и химн, ще бъде Световната купа по водна топка за жени, Дивизия II, които ще се проведат от 21 до 26 април в Малта. Световната купа по плуване ще се проведе в Ибиса, Испания, на 24 и 25 април. Руските спортисти ще могат да се състезават със знамето и химна в състезания на World Aquatics само след успешно преминаване на поне четири последователни антидопингови теста. Русия и Беларус също възстановиха пълноправното си членство в World Aquatics.

Снимка: World Aquatics

Още от Водни спортове

Дънкан Скот: По-малко нерви от обикновено преди британския шампионат

Дънкан Скот: По-малко нерви от обикновено преди британския шампионат

  • 13 апр 2026 | 14:59
  • 617
  • 0
Новата надежда на пловдивското гребане Христо Брънзалов: Искам да достигна световния елит

Новата надежда на пловдивското гребане Христо Брънзалов: Искам да достигна световния елит

  • 11 апр 2026 | 21:19
  • 2226
  • 1
Кайл Чалмърс мечтае за олимпийско злато в щафетата

Кайл Чалмърс мечтае за олимпийско злато в щафетата

  • 7 апр 2026 | 11:24
  • 798
  • 0
ПСК Черно море спечели титлата на Държавното по плуване

ПСК Черно море спечели титлата на Държавното по плуване

  • 6 апр 2026 | 08:31
  • 765
  • 4
Диана Петкова подобри националния рекорд на 100 метра бътерфлай

Диана Петкова подобри националния рекорд на 100 метра бътерфлай

  • 5 апр 2026 | 12:24
  • 935
  • 5
Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване на реките Струма и Арда

Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване на реките Струма и Арда

  • 5 апр 2026 | 11:31
  • 659
  • 0
Водещи Новини

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

  • 13 апр 2026 | 17:58
  • 161582
  • 482
Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

  • 13 апр 2026 | 18:14
  • 336
  • 0
Сектор "Г" с впечатляваща хореография за легендарния Димитър Пенев

Сектор "Г" с впечатляваща хореография за легендарния Димитър Пенев

  • 13 апр 2026 | 16:23
  • 18737
  • 9
Ефектна хореография с разярен бик и испанско послание от феновете на Левски

Ефектна хореография с разярен бик и испанско послание от феновете на Левски

  • 13 апр 2026 | 16:55
  • 3602
  • 13
11-те на Берое и Локомотив (Пловдив)

11-те на Берое и Локомотив (Пловдив)

  • 13 апр 2026 | 17:49
  • 943
  • 2
Етър и Дунав не намериха път към гола

Етър и Дунав не намериха път към гола

  • 13 апр 2026 | 14:34
  • 10759
  • 28