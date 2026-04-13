Дънкан Скот: По-малко нерви от обикновено преди британския шампионат

Дънкан Скот вече е такъв ветеран на шампионата по плуване на Великобритания, че е почти имунизиран срещу напрежението, което съпътства състезанията на национално ниво. Тазгодишното състезание, което започва в Лондон, е нетипично, тъй като не служи като квалификация за големите летни шампионати, какъвто често е случаят с националните първенства по плуване.

Скот, който е на международната сцена повече от десетилетие и е най-титулуваният олимпиец на Шотландия, вече знае, че ще участва в Игрите на Британската общност през юли, след като е бил предварително избран за отбора на Шотландия. Участието му в британския отбор за Европейското първенство през август също е почти сигурно, предвид неговите постижения.

Така Скот влиза в шампионата на Великобритания следващата седмица в приятната и необичайна позиция да може да забрави за резултатите и да се съсредоточи изцяло върху представянето си. Дори и то да не е по план, това няма да предизвика голямо безпокойство, а просто ще го накара да се прибере у дома със знанието, че има работа за вършене преди лятото.

За Скот, който през голяма част от 12-годишната си международна кариера е бил под огромно напрежение, липсата на очаквания е нещо, на което се наслаждава.

“Тазгодишният британски шампионат се усеща малко по-различно – не е като да трябва да постигам конкретни резултати, но въпреки това няма да плувам само на 60 процента усилие“, казва 28-годишният спортист.

“Ще дам всичко от себе си, но по-скоро емоционалната страна ще бъде различна. Например, британски шампионат, който е квалификация за олимпиада, е голяма работа и след това е огромно облекчение, когато знаеш, че си в отбора. Докато този път, знаейки, че селекцията не зависи от това, наистина премахва част от нервите. За мен този британски шампионат е, за да ми позволи да науча колкото се може повече преди Игрите на Британската общност и европейското. Бих искал да плувам бързо, но няма да се притеснявам твърде много за определени резултати.“