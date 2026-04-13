  • 13 апр 2026 | 11:04
Карина Константинова и Келтерн с втора поредна победа в плейофите в Германия

Баскетболната националка Карина Константинова и отборът на Келтерн победиха като домакин АЛБА Берлин с 68:48 във втория мач от полуфиналните плейофи на женското първенство на Германия.

Константинова започна сред титулярите и се отчете с 9 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 отнета топка за 32 минути игра.

Тимът на Келтерн поведе с 2:0 в серията, а третата среща е на 15 април в Берлин.

Гергана Иванова и Роял Касторс Брен се класираха за втория кръг на плейофите на шампионата на Белгия. Българката и нейните съотборнички победиха Фантомс с 82:69 във втория мач от четвъртфиналите.

Националката беше сред титулярите и завърши с 11 точки, 4 борби, 4 асистенции и 2 отнети топки за 25 минути на паркета.

Роял Касторс Брен спечели серията с 2:0 победи и в следващия кръг ще спори с Намур.

