  Sportal.bg
  eSports
  3. Младите играчи на FUT победиха Astralis в първата си голяма победа на LAN турнир

  • 11 апр 2026 | 21:22
Младият и амбициозен отбор на FUT спечели първия си голям трофей в LAN турнир по Counter-Strike, след като победи тима Astralis с 3:1 (13-5, 13-5, 14-16, 13-3) във финала на PGL Букурещ 2026.

Младият състав доминира на Ancient и Mirage. След това обаче допусна обрат на Nuke. Впоследствие талантливата европейска петица затвори серията на Dust2.

По този начин младият състав показа, че не е за подценяване, спечелвайки си 200,000 долара от наградния фонд малко преди Мейджъра в Кьолн, където FUT ще започне от втората фаза. Astralis също ще играе от етап №2 на Мейджъра, а пък днес си тръгва с $93,750.

Снимка: PGL

