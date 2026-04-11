Уникални! Стефани Стоева и Габриела Стоева с 5-а титла на Европа!

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки жени на Европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва.

Поставените под номер 1 в схемата сестри победиха на финала Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:11, 21:17 за 40 минути и защитиха първото си място от миналата година.

Стефани Стоева и Габриела Стоева: Чувството е невероятно!

Стефани Стоева и Габриела Стоева, които тренират под ръководството на Петя Неделчева, играха на седми пореден финал на Европейско първенство. Те имат общо седем медала - пет златни и два сребърни, а също така са двукратни шампионки от Европейски игри.