  България с 3 финала на Европейското първенство по скокове на батут в Португалия

България с 3 финала на Европейското първенство по скокове на батут в Португалия

  • 11 апр 2026 | 19:20
Три финала записаха българските състезатели на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао, Португалия.

В четвъртия ден на шампионата до битката за отличията стигна Калоян Петров. Българинът влиза сред най-добрите осем при младежите под 21 години със седми резултат, след като във втората квалификация съдиите оцениха изпълнението му с 54.340 точки.

България можеше да има и втори финалист в тази възрастова група, но грешка в самия край на комбинацията отпрати Пресиян Въндев извън първите осем. Състезателят се представи отлично, но се приземи върху дюшеците, което му коства две точки и с резултат от 52. 730 е 11-и.

При жените Христина Пенева е трета резерва. В полуфинала тя получи 53,450 точки, което й стигна за 13-о място.

Извън финала при девойките остана Александра Вакарелска, която също допусна грешка след изиграна цяла комбинация, приземявайки се на постелката, което я нареди 22-а.

При юношите Цветин Стоянова не успя да изиграе цялата си комбинация и завърши на 20-а позиция с 10.980 точки.

Утре на финалите за отличията ще се борят Калоян Петров и Марияна Узунова в индивидуалното състезание и двамата в смесените синхрони във възраст до 21 години.

Медали в 12 категории бяха раздадени на "Muscle Cup Тримонциум" 2026 

Макилрой "облече с едната ръка" легендарното зелено сако

Георги Георгиев: Тренирал съм карате киокушин и кикбокс, познавам се с Еди Хърн и баща му Бари

Нито един българин не стигна до финал на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

България по хандбал отстъпи на Канада на турнира IHF Trophy във Велико Търново

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за 7-и пореден финал на Европейското първенство

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Ливърпул 0:0 Фулъм, спасяване на Мамардашвили

Барселона 2:0 Еспаньол, втори гол на Феран

На почвката: Милан 0:2 Удинезе

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

