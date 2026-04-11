България завърши на второ място на турнира за купата на IHF, след като надви Узбекистан

Българският национален отбор по хандбал за девойки до 17 години завърши на второ място на турнира за купата на IHF, след като надви Узбекистан с 37:36 (21:15) в последния си мач.

Българките изпревариха Узбекистан с този успех и финишират на две точки зад лидера Гвинея, който ще играе на финалите.

България изигра много силно първо полувреме и се възползва от няколко голови серии, за да го завърши с преднина от шест попадения. Националките позволиха на Узбекистан да се доближи на един гол в последните 24 секунди, но удържаха крехката си преднина.

Мартина Тодорова изигра много силен мач за България и отбеляза 11 попадения, за да оглави класирането при реализаторите с 40 гола. Тя изпревари с четири втората в класацията Азали Морисет-Дейвис от Канада, която остана зад българката и в подреждането за голове и асистенции.

Карина Христова добави седем гола при отлична ефективност 88% в стрелбата, а за Узбекистан най-резултатна беше Наймахон Тургунова с осем попадения.