  България завърши на второ място на турнира за купата на IHF, след като надви Узбекистан

  • 11 апр 2026 | 17:03
Българският национален отбор по хандбал за девойки до 17 години завърши на второ място на турнира за купата на IHF, след като надви Узбекистан с 37:36 (21:15) в последния си мач.

Българките изпревариха Узбекистан с този успех и финишират на две точки зад лидера Гвинея, който ще играе на финалите.

България изигра много силно първо полувреме и се възползва от няколко голови серии, за да го завърши с преднина от шест попадения. Националките позволиха на Узбекистан да се доближи на един гол в последните 24 секунди, но удържаха крехката си преднина.

Мартина Тодорова изигра много силен мач за България и отбеляза 11 попадения, за да оглави класирането при реализаторите с 40 гола. Тя изпревари с четири втората в класацията Азали Морисет-Дейвис от Канада, която остана зад българката и в подреждането за голове и асистенции.

Карина Христова добави седем гола при отлична ефективност 88% в стрелбата, а за Узбекистан най-резултатна беше Наймахон Тургунова с осем попадения.

