Дан Желязков стана шампион на Световната купа в Люксембург

Българският състезател Дан Желязков от Спортен клуб ”Варна-2015”, който днес навърши 10 години, записа пореден впечатляващ международен успех, след като спечели титлата на Световната купа по тенис на маса, проведена в Люксембург.

По пътя към златния медал Желязков премина през сериозна конкуренция. В груповата фаза той записа две категорични победи с по 3:0 гейма срещу холандеца Tийл Ван Ден Берг и представителя на Люксембург Андри Рамананциалонина, както и загуба с 1:3 гейма от Ноа Лоутър (Люксембург), което му отреди второ място в групата.

Въпреки това, на елиминационната фаза Дан демонстрира шампионски характер и отлична психическа устойчивост. На полуфиналите той преодоля силния бразилски състезател Рафаел Сугуимото, за да си осигури място във финала.

В битката за титлата Желязков бе безапелационен и надигра с категоричното 3:0 гейма нигериеца Жуниор Аруна, с което заслужено триумфира със Световната купа.

Това е пореден международен успех за Дан Желязков, който затвърждава позицията му сред най-перспективните и успешно развиващи се български състезатели в тениса на маса и е поредното доказателство, че с професионална подготовка, постоянство и отдаденост българската школа може да бъде конкурентна на най-високо световно ниво.

Постижението е повод за гордост както за неговия клуб и треньорски екип, така и за целия български тенис на маса.