Николай Боянов: Отново видях мъжество и характер от футболистите

Старши треньорът на Партизан (Червен бряг) Николай Боянов за пореден път похвали характера на своите футболисти, които бяха близо до успеха над Академик (Свищов) днес. Двата тима завършиха наравно 1:1 в Червен бряг.
"Мисля, че през първото полувреме заслужавахме поне още гол да вкараме. През второто си знаехме, че ще отпаднем физически и затова подходихме по най-добрия начин за нас. Отново видях мъжество и характер от футболистите. За пореден път съм доволен от поведението на отбора. Можеше и да загубим, но можеше и да спечелим мача“, каза Боянов.
Христо Димов изигра срещата, завръщайки се след контузия, а Цветан Петров и Пламен Аспарухов имаха физически проблеми, но все пак участваха в двубоя.
"Не малко играчи имаха проблеми, но стиснаха зъби и изкараха мача, затова искам да ги поздравя“, завърши специалистът.