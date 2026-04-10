Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  3. Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  10 апр 2026 | 13:59
Поредна хулиганска проява бе регистрирана на футболен мач по родните терени. Този път арена на “зрелището” бе Костинброд, където вчера местният тим завърши 0:0 срещу Оборище в двубой от Югозападната Трета лига.

След края на срещата неизвестни, към момента, вандали обърнаха автомобил по капак. Оказа се, че той е на един от реферите и именно с него съдиите са пристигнали на стадиона в Костинброд.

На въпрос от страна на съдийската бригада “Кой го направи?”, представителите на домакините, които са длъжни да осигурят охрана на съдиите и техния автомобил, само вдигали рамене.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

