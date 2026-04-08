ЦСКА ще загрява за дербито с Левски с гостуване на Монтана - на живо от стадион "Огоста"
  Колодрумът в Олимпийския парк в Рио де Жанейро се запали

  • 8 апр 2026 | 16:45
Колодрумът в Олимпийския парк в Рио де Жанейро се запали

Колодрумът в Олимийския парк в Рио де Жанейро се е запалил, но огънят вече е овладян, съобщиха медиите в Бразилия.

Местните власти посочиха, че артефактите в музея в парка не са засегнати. Няма данни за ранени и пострадали, а нанесените щети са минимални.

Борбата с огъня обаче е била много сериозна, като за овладяването му са били нужни 60 огнеборци и 20 пожарни автомобила.

Колодрумът в Рио де Жанейро бе построен през 2016 година специално за Олимпийските игри, на които бразилският мегаполис бе домакин. В него се помещава Олимпийският музей, в който има хиляди артефакти, свързани с най-големия спортен форум. Съоръжението е най-големият център за колоездене в Бразилия и място за подготовка на националния отбор по пистова езда. През 2017 година покривът на колодрума на два пъти бе обхващан от пламъци, но тогава нямаше никакви сериозни щети.

