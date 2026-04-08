Чудесната игра на Георги "Jorko" Митев не бе достатъчна на FOKUS в битката за оцеляване в PGL Букурещ

Георги "Jorko" Митев и отборът на FOKUS не успяха да победят играчите на EYEBALLERS в решаващия мач от Swiss фазата на големия турнир по Counter-Strike - PGL Букурещ 2026. След загубата си 1:2 (13-16, 13-5. 9-13) те си спечелиха над 15 000 долара от наградния фонд.

Our run ends here… pic.twitter.com/bmGub0YR4s — FOKUS CS (@fokusclancs) April 8, 2026

Родният снайперист и съотборниците му започнаха добре на Inferno, но загубиха картата след продължения. Последва убедителен Nuke, пред тимът да се срине във второто полувреме на ключовия Dust 2.

Митев се справи блестящо в индивидуален план и днес, записвайки 56 елиминации при 1.19 рейтинг. Най-резултатен в сървъра бе кале "Ro1f" Йохансон с 58 фрага и 1.28 рейтинг.