Финалната серия в женското баскетболно първенство започва на 14 април

Финалният плейоф в женското баскетболно първенство на България между настоящия шампион Монтана 2003 и Рилски спортист ще започне на 14 април.

Баскетболистките на Монтана 2003 имат домакинско предимство и ще посрещнат съперника си в първите две срещи. Те са насрочени именно за 14 и 15 април в зала "Младост" в Монтана. В серията се играе до три победи от пет възможни мача, като третият и евентуално четвъртият ще се проведат в Самоков, но програмата за останалите дати все още не е обявена от Българската федерация по баскетбол.

В спора за третото място в българското първенство ще излязат Берое и тимът на БФБаскетбол, като ще се играе до два успеха от три възможни двубоя. Берое ще бъде домакин в първия мач на 13 април в зала "Общинска" в Стара Загора. Втората среща, на която символичен домакин ще бъде отборът на БФБаскетбол, ще се състои отново в същата зала в Стара Загора на 14 април.