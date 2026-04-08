Димчо Ненов: Полезен тест за младите

Утре, Нефтохимик (Бургас) приема едноименния тим на Ямбол. Срещата е от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Настройваме се за тежък двубой. Ще играем с един от най-солидните отбори в групата. Това е полезен тест за младите ни футболисти. След добрите резултати, които постигнаха, им се отдава отлична възможност да демонстрират характер. Съперникът се стреми да играе футбол. Ние опитваме да правим същото. Ще има надиграване. Ще направим възможното да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.