Представяне на „Giro d’Italia 2026 – С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“
Легендата Шакил О'Нийл създава лига по забивки

  • 7 апр 2026 | 10:30
Легендата на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) Шакил О'Нийл заяви, че създава нова професионална лига по забивки, като първият ѝ сезон ще дебютира тази година, съобщава агенция Reuters.

Лигата, която е подкрепена и от TNT Sports и Authentic Brands Group, надгражда телевизионния сериал DUNKMAN, започнал миналата година, като има за цел да превърне конкурсите по забивки от еднократни демонстративни събития в структурирано професионално състезание.

С участието на 24 спортисти от цял ​​свят, първият сезон на лигата ще включва четири събития в груповата фаза, като състезателите ще се борят за места на Световното първенство DUNKMAN. Победителят във финала ще получи голяма награда от 500 000 долара.

„Тези спортисти са новатори и DUNKMAN ще им даде световна сцена, истински залози и шанс да изградят кариера, правейки това, което обичат“, коментира в изявление О'Нийл, който ще бъде комисар на лигата.

Събитията ще се излъчват по TNT, TBS, truTV и HBO Max, като допълнително съдържание ще се разпространява чрез социалните медийни канали и други дигитални брандове.

Крейг Бари - главен директор на TNT Sports, заяви, че лигата ще се насочи към аудитории, привлечени не само от спорта, добавяйки, че партньорството с О'Нийл ще помогне за създаването на програми, изградени около личностите и креативността на най-добрите майстори на забивки в баскетбола.

Жури от съдии ще оценява всеки опит за забивка, за да реши кои участници ще продължат напред в състезанието. Подробности като градовете домакини, участниците и информация за излъчването ще бъдат обявени през следващите седмици.

