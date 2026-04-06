Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Далас надви Лейкърс, Купър Флаг реализира 45 точки

  • 6 апр 2026 | 11:18
  • 279
  • 0
Далас Маверикс надви Лос Анджелис Лейкърс със 134:128 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Два дни след рекордното си за тийнейджър представяне с 51 точки, Купър Флаг вкара 45 и се превърна в първия новобранец с поредни двубои с поне 40 точки, откакто Алън Айвърсън стори същото през сезон 1996/1997. Така 19-годишното крило сложи край на най-дългата губеща серия у дома на тексасци, която беше прекратена след 14 поредни поражения.

Към 45-те си точки Флаг добави 9 асистенции и 8 борби, а Пи Джей Уошингтън записа 15 точки за Далас, Наджи Маршал и Брандън Уилямс допринесоха с по 13, а Клей Томпсън вкара 3 тройки и общо 11 точки.

Въпреки героичните си усилия, Лейкърс не успяха да преодолеят сериозните проблеми с контузени играчи и в крайна сметка отстъпиха. “Езерняците” излязоха на паркета със значителни липси, тъй като отсъстваха Лука Дончич, Остин Рийвс и Маркъс Смат.

В тяхно отсъствие ветеранът ЛеБрон Джеймс реализира 30 точки, 15 асистенции и 9 борби, Джаксън Хейс се отчете с 23 точки, Руи Хачимура вкара 21, а Люк Кенард с отличи с първия за кариерата си трипъл-дабъл от 15 точки, рекордните за кариерата си 16 борби и 11 асистенции.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

