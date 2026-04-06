Далас надви Лейкърс, Купър Флаг реализира 45 точки

Далас Маверикс надви Лос Анджелис Лейкърс със 134:128 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Два дни след рекордното си за тийнейджър представяне с 51 точки, Купър Флаг вкара 45 и се превърна в първия новобранец с поредни двубои с поне 40 точки, откакто Алън Айвърсън стори същото през сезон 1996/1997. Така 19-годишното крило сложи край на най-дългата губеща серия у дома на тексасци, която беше прекратена след 14 поредни поражения.

Към 45-те си точки Флаг добави 9 асистенции и 8 борби, а Пи Джей Уошингтън записа 15 точки за Далас, Наджи Маршал и Брандън Уилямс допринесоха с по 13, а Клей Томпсън вкара 3 тройки и общо 11 точки.

COOPER FLAGG ERUPTED AGAIN ‼️



TONIGHT: 45 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 STL

FRIDAY: 51 PTS, 6 REB, 3 STL



HE'S NOW THE YOUNGEST PLAYER (19 YEARS, 105 DAYS) IN NBA HISTORY TO RECORD 45+ PTS IN BACK-TO-BACK GAMES 🤯 pic.twitter.com/Tdt1JYviCv — NBA (@NBA) April 6, 2026

Въпреки героичните си усилия, Лейкърс не успяха да преодолеят сериозните проблеми с контузени играчи и в крайна сметка отстъпиха. “Езерняците” излязоха на паркета със значителни липси, тъй като отсъстваха Лука Дончич, Остин Рийвс и Маркъс Смат.

В тяхно отсъствие ветеранът ЛеБрон Джеймс реализира 30 точки, 15 асистенции и 9 борби, Джаксън Хейс се отчете с 23 точки, Руи Хачимура вкара 21, а Люк Кенард с отличи с първия за кариерата си трипъл-дабъл от 15 точки, рекордните за кариерата си 16 борби и 11 асистенции.