Първа пролетна загуба за Дреновец

ФК Дреновец допусна първата си загуба през пролетния полусезон в Областната група на Видин. Тимът отстъпи с 0:2 у дома на Балкан (Белоградчик) в среща от 15-ия кръг на шампионата. Головете за гостите паднаха в 7-ата минута след центриране от корнер и удар с глава и в добавеното време на двубоя, когато рикошет в крака на бранител на Дреновец изненада стража и той не успя да се намеси. В следващия кръг тимът почива, след което гостува на Тимок (Брегово). Срещата е чак на 26-ти април, неделя, от 17 часа.