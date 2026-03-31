Засега Любо Пенев не е получил нищо от събраните за него пари в Испания

Любослав Пенев, който се бори с онкологично заболяване, призна, че към момента не е получил нищо от парите, които се събират за него в Испания. Когато преди време стана ясно, че бившият национален нападател е в клиника Германия в тежко състояние, на Иберийския п-ов беше организирана кампания за набирането на средства. Тя се движи основно от някогашния съотборник на Любо във Валенсия Фернандо Хинер.

Днес (вторник) от спортната редакция на SER Deportivos Valencia успя да се свърже с Пенев, който в момента е в България. Той разказа за здравословното си състояние в момента, след като прекара повече от два месеца в болница в Германия.

“Добре съм, следвам плана за възстановяване на докторите, грижа се за себе си и се чувствам чудесно”, заяви той.

Той също така увери, че цялата финансова подкрепа, която е получил до момента за покриване на медицинското му лечение, идва единствено от България. Пенев сподели, че е благодарил на Фернандо Хинер за моралната подкрепа, получена от Валенсия, но що се отнася до финансова помощ, „нищо не е пристигнало“.

“От Испания няма никаква финансова помощ. “Видях новините и се обадих на Хинер, за да му благодаря за подкрепата. Всичко беше преувеличено. Изглеждаше сякаш вече не съм в играта, но никой не ме е попитал как съм. Освен това никой не е длъжен да помага. ЦСКА, членове на семейството и български граждани ми дариха известна сума, защото болестта ми изисква скъпо лечение“, сподели Любо.

След интервюто с Любо Пенев в предаването на живо пожела да се включи и Хинер, който в момента президент на Асоциацията на ветераните на Валенсия. Той обясни причините, поради които събраните пари все още не са могли да бъдат изпратени в България.

“Ситуацията е сложна и ние правим всичко възможно, за да помогнем. Това е причината за съществуването на Асоциацията: да подадем ръка на бивши играчи, когато преминават през трудни моменти, какъвто е случаят с Любо. Говорил съм с другите клубове, които го имаха в съставите си, и ще работим заедно по този въпрос. Пенев беше съотборник и приятел и ние трябва да се включим напълно, за да направим каквото можем. Това е наш дълг и го правим с цялото си сърце. Когато сме необходими, трябва да сме там и точно това правим", каза Хинер.

“От самото начало следвахме инструкциите, дадени ни от България. Много хора искаха да му помогнат, колеги и клубове. Направихме това, което трябваше да направим, а именно да помогнем, като се опитахме да съберем колкото се може повече пари, за да му осигурим средствата, от които се нуждаеше за лечението си.

Не искахме да правим нещата публични. Особено когато разговаряхме със семейството, а по-скоро да съберем тези пари, за да му ги изпратим, когато има нужда от тях

Винаги сме казвали, че сме асоциация, където парите трябва да бъдат прозрачни във всеки аспект. Това е само още един аспект; всички събрани пари са в сметка, предназначена изключително за Любо. Точно както тези пари влизат и излизат, ние трябва да знаем къде отиват и това му е било съобщено. Казах му: "Любо, парите, за да ти помогна, трябва да са чрез фактура, от болницата, за лечението... номер на банкова сметка не е достатъчен, трябва да са за лечението, което получаваш, и това правим. Парите са на негово разположение. Но да го чуя да го казва по начина, по който аз го казвам, ме натъжи“, заяви Хинер.

"Всичко, което трябва да направи, е да ми каже: ето фактурата и тя ще бъде платена. ЦСКА плати една, но той трябва да продължи лечението и парите са там, в сметка. Не мога да го обясня по друг начин, не мога да споря с Любо. Разбирам, че положението му е много трудно, но никой не бива да си мисли, че не знаем къде са парите. Парите са там, сметката е там и в момента, в който ни каже: „Това е фактурата“, парите ще бъдат там“, завърши Хинер.

