Алкарас си купи яхта за 10 млн. долара

Първата ракета в света, Карлос Алкарас, стана собственик на луксозната яхта "Sunreef Ultima 88", произведена от известната полска компания "Sunreef Yachts". За тази впечатляваща покупка младият испански тенисист е похарчил сумата от приблизително 10 милиона долара.

Яхтата е дълга 27 метра и е оборудвана с просторен салон, хидравлична платформа и сгъваеми странични тераси, идеални за водни спортове. Интериорът включва четири каюти, две бани, кухня и две всекидневни, докато основната каюта разполага и с голяма баня с джакузи.

В изявление за "Super Yacht Times" Алкарас обясни решението си.

"Разбрах колко много ми харесва да съм на лодка. Живея близо до морето и климатът ми пасва. Предвид натоварения ми състезателен календар, имам нужда от място, където да мога да се изключа и да си почина от тениса. Това е идеално за мен, защото мога едновременно да се забавлявам и да релаксирам" сподели Алкарас.

Интересното е, че ключовата препоръка за покупката е получил от своя сънародник и тенис легенда Рафаел Надал, който също притежава яхта от същия производител.

"Рафа Надал ми даде няколко предложения. Всичко е наистина впечатляващо, дори по-добро, отколкото можех да си представя. Всеки път, когато съм у дома или на почивка, искам да се наслаждавам на морето. Това е, което Рафа ми препоръча" разкри още Алкарас.