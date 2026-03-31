Алкарас си купи яхта за 10 млн. долара

Първата ракета в света, Карлос Алкарас, стана собственик на луксозната яхта "Sunreef Ultima 88", произведена от известната полска компания "Sunreef Yachts". За тази впечатляваща покупка младият испански тенисист е похарчил сумата от приблизително 10 милиона долара.

Яхтата е дълга 27 метра и е оборудвана с просторен салон, хидравлична платформа и сгъваеми странични тераси, идеални за водни спортове. Интериорът включва четири каюти, две бани, кухня и две всекидневни, докато основната каюта разполага и с голяма баня с джакузи.

В изявление за "Super Yacht Times" Алкарас обясни решението си.

"Разбрах колко много ми харесва да съм на лодка. Живея близо до морето и климатът ми пасва. Предвид натоварения ми състезателен календар, имам нужда от място, където да мога да се изключа и да си почина от тениса. Това е идеално за мен, защото мога едновременно да се забавлявам и да релаксирам" сподели Алкарас.

Интересното е, че ключовата препоръка за покупката е получил от своя сънародник и тенис легенда Рафаел Надал, който също притежава яхта от същия производител.

"Рафа Надал ми даде няколко предложения. Всичко е наистина впечатляващо, дори по-добро, отколкото можех да си представя. Всеки път, когато съм у дома или на почивка, искам да се наслаждавам на морето. Това е, което Рафа ми препоръча" разкри още Алкарас.

Бившата на Хамилтън изкушава със секси снимки

Бившата на Хамилтън изкушава със секси снимки

  • 30 март 2026 | 15:10
  • 2726
  • 3
Ерос Рамацоти за любимия Ювентус, Кенан Йълдъз и Лучано Спалети

Ерос Рамацоти за любимия Ювентус, Кенан Йълдъз и Лучано Спалети

  • 29 март 2026 | 20:22
  • 4353
  • 0
Фернандо Алонсо е кръстил сина си на себе си?

Фернандо Алонсо е кръстил сина си на себе си?

  • 29 март 2026 | 18:03
  • 3587
  • 7
Андреа пак изкушава

Андреа пак изкушава

  • 28 март 2026 | 22:04
  • 4630
  • 21
Футболистите на Мавритания се нахвърлиха върху екипите на аржентинците

Футболистите на Мавритания се нахвърлиха върху екипите на аржентинците

  • 28 март 2026 | 20:20
  • 2299
  • 1
Риалити звезда събра погледите по бански

Риалити звезда събра погледите по бански

  • 28 март 2026 | 16:49
  • 6910
  • 11
България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

  • 30 март 2026 | 17:55
  • 125341
  • 576
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
  • 19863
  • 71
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:53
  • 16329
  • 15
Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

  • 30 март 2026 | 23:51
  • 6191
  • 48
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 30 март 2026 | 17:03
  • 13980
  • 36
България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

  • 30 март 2026 | 15:22
  • 14229
  • 10