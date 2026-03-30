Поредна тежка нощ в НБА

Днес ще бъде поредната тежка нощ в НБА. Ще се изиграят 8 мача от редовния сезон. Предстоят повече от любопитни сблъсъци, с оглед и на факта, че сезонът наближава своя край и всеки двубой вече има все по-ключово значение. Тук може да следите развитието им в реално време.

В първия мач за нощта в 02:00 часа ще видим ключов сблъсък на Изток мужду Маями Хийт и Филаделфия 76. Двата тима са преки конкуренти за място на плейофите и това прави двубоя с още по-голям заряд.

Не по-малко интересен е и вторият двубой между Атланта Хоукс и Бостън Селтикс с начален час 02:30. И тук оставаме в Източната конференция със сблъсък между два от лидерите. Мачът е доста по-важен за домакините, които още не са си осигурили директно място на плейофите и се нуждаят от задължителна победа.

В 03:00 часа Мемфис Гризлис приема Финикс Сънс. Домакините вече "изпуснаха влака" за плей-ин турнира, така че вече играят само за честта си. "Слънцата" са там, но все още имат малки надежди за директно място на плейофите и затова повече ще търсят победата.

По същото време играят и Сан Антонио Спърс и Чикаго Булс, в мач, който реално е без значение и за двата отбора.

С половен час по-късно играят Далас Маверикс срещу Минесота Тимбъруулвс. Домакините вече не се борят за нищо, докато гостите се нуждаят от победа, с която да си гарантират директно класиране за плейофите.

В 04:00 Юта Джаз приема Кливланд Кавалиърс. И тук интрига по-скоро няма, макар че за гостите е важно да запишат нова победа, за да са спокойни за мястото си в топ 6 на Изток.

Гвоздеят на нощта е в 04:30, когато ще видим сблъсък на лидерите в двете конференции. Оклахома Сити Тъндър приема Детройт Пистънс в мач, който потенциално може да бъде и финала в НБА в края на сезона.

Накрая е оставен двубоят на Лос Анджелис Лейкърс срещу Вашингтон Уизардс. "Езерняците" едва ли ще имат проблеим да вземат своето от един от аутсайдерите на Изток, който вече не играе за нищо, освен за честта си.