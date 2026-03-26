Българска съдийска двойка сред избраните за IHF Trophy

Освен с двата си национални отбора за девойки до 17 и до 19 години, България ще бъде представена и в съдийския апарат в предстоящото интерконтинентално издание на турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy. Страната ни е домакин на проявата, която ще се проведе от 7-и до 11-и април в Двореца на културата и спорта "Васил Левски" в Велико Търново.

Нено Башев и Кристияна Блажева ще бъдат сред шестте съдийски двойки, които ще ръководят срещите от турнира. Останалите рефери са от САЩ, Германия, Тунис, Унгария и Сърбия. При добро представяне Башев и Блажева ще имат възможност да продължат развитието си и впоследствие да кандидатстват за статут на съдии към IHF.

Михаил Башев ще бъде един от двамата технически делегати, назначени от IHF за турнира във Велико Търново, а другият е Ваидас Мазейка от Литва. Официален представител на Международната федерация по хандбал ще бъде норвежецът Пер Мортен Сьодал – председател на комисията по правилата на играта и съдийството в организацията.

В Двореца на културата и спорта "Васил Левски" ще премерят сили общо 12 национални отбора – по шест във възрастовите групи до 17 и до 19 години, преминали през континенталните квалификации. Те представляват шестте конфедерации – членове на IHF: Европа, Северна Америка, Африка, Океания, Азия, както и Южна и Централна Америка.

Победителите в двете възрастови категории ще си осигурят директно класиране за световните първенства за девойки до 18 и до 20 години. България е действащ първенец на Европа в турнира, след като спечели първите места и в двете възрастови групи в континенталната фаза, проведена в края на миналата година в Косово.