Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Българска съдийска двойка сред избраните за IHF Trophy

Българска съдийска двойка сред избраните за IHF Trophy

  • 26 март 2026 | 16:22
  • 167
  • 0
Българска съдийска двойка сред избраните за IHF Trophy

Освен с двата си национални отбора за девойки до 17 и до 19 години, България ще бъде представена и в съдийския апарат в предстоящото интерконтинентално издание на турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy. Страната ни е домакин на проявата, която ще се проведе от 7-и до 11-и април в Двореца на културата и спорта "Васил Левски" в Велико Търново.

Нено Башев и Кристияна Блажева ще бъдат сред шестте съдийски двойки, които ще ръководят срещите от турнира. Останалите рефери са от САЩ, Германия, Тунис, Унгария и Сърбия. При добро представяне Башев и Блажева ще имат възможност да продължат развитието си и впоследствие да кандидатстват за статут на съдии към IHF.

Михаил Башев ще бъде един от двамата технически делегати, назначени от IHF за турнира във Велико Търново, а другият е Ваидас Мазейка от Литва. Официален представител на Международната федерация по хандбал ще бъде норвежецът Пер Мортен Сьодал – председател на комисията по правилата на играта и съдийството в организацията.

В Двореца на културата и спорта "Васил Левски" ще премерят сили общо 12 национални отбора – по шест във възрастовите групи до 17 и до 19 години, преминали през континенталните квалификации. Те представляват шестте конфедерации – членове на IHF: Европа, Северна Америка, Африка, Океания, Азия, както и Южна и Централна Америка.

Победителите в двете възрастови категории ще си осигурят директно класиране за световните първенства за девойки до 18 и до 20 години. България е действащ първенец на Европа в турнира, след като спечели първите места и в двете възрастови групи в континенталната фаза, проведена в края на миналата година в Косово.

Следвай ни:

Министър: Организацията на Giro d'Italia е емблематичен пример за лошо планиране и възлагане на АПИ

Министър: Организацията на Giro d'Italia е емблематичен пример за лошо планиране и възлагане на АПИ

Хандбалният Шумен 61 атакува първото място преди плейофите

Хандбалният Шумен 61 атакува първото място преди плейофите

Кой е с най-големи шансове в Турнира на претендентите

Кой е с най-големи шансове в Турнира на претендентите

Панагюрище посреща близо 400 участници в първото си ултра състезание

Панагюрище посреща близо 400 участници в първото си ултра състезание

Йоан Величков и Мария Йовкова с по две титли на Държавното по тенис на маса

Йоан Величков и Мария Йовкова с по две титли на Държавното по тенис на маса

14-годишен билярден феномен разтърси Ямбол

14-годишен билярден феномен разтърси Ямбол

Водещи Новини

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

