Наказаха треньора на Монако

Старши-треньорът на Монако Себастиен Поконьоли получи наказание от един мач заради участието си в спречкване с представител на противниковия отбор по време на двубоя от 27-ия кръг на Лига 1 срещу Лион (2:1).

38-годишният белгиец беше санкциониран от Дисциплинарната комисия на Професионалната футболна лига (LFP) заради получения червен картон.

Помощник-треньорът на Лион Хорхе Масиел също е отстранен за един мач. Той беше изгонен в неделя, тъй като е показал видео на телефона си на съдията, което е в разрез с правилата.

След изиграването на 27 мача от френското първенство Монако се намира на шеста позиция, като отборът на Поконьоли има в актива си 46 точки.

Снимки: Imago