Наказаха треньора на Монако

Наказаха треньора на Монако

Старши-треньорът на Монако Себастиен Поконьоли получи наказание от един мач заради участието си в спречкване с представител на противниковия отбор по време на двубоя от 27-ия кръг на Лига 1 срещу Лион (2:1).

38-годишният белгиец беше санкциониран от Дисциплинарната комисия на Професионалната футболна лига (LFP) заради получения червен картон.

Помощник-треньорът на Лион Хорхе Масиел също е отстранен за един мач. Той беше изгонен в неделя, тъй като е показал видео на телефона си на съдията, което е в разрез с правилата.

След изиграването на 27 мача от френското първенство Монако се намира на шеста позиция, като отборът на Поконьоли има в актива си 46 точки.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ян Урбан: Имаме повече опит, но Албания умее да изненадва

Ян Урбан: Имаме повече опит, но Албания умее да изненадва

  • 26 март 2026 | 06:02
  • 672
  • 0
Чалханоолу: Киву дава шанс на всички, това го отличава от Индзаги

Чалханоолу: Киву дава шанс на всички, това го отличава от Индзаги

  • 26 март 2026 | 05:33
  • 531
  • 0
Рафаел Леао не се е карал с Алегри

Рафаел Леао не се е карал с Алегри

  • 26 март 2026 | 04:46
  • 352
  • 1
Расмус Хойлунд: В Наполи отново се влюбих във футбола

Расмус Хойлунд: В Наполи отново се влюбих във футбола

  • 26 март 2026 | 04:21
  • 420
  • 1
Наполи се включва в битката за подписа на Горетцка

Наполи се включва в битката за подписа на Горетцка

  • 26 март 2026 | 03:59
  • 384
  • 0
Майкъл О'Нийл: Ние можем само да спечелим, напрежението е върху Италия

Майкъл О'Нийл: Ние можем само да спечелим, напрежението е върху Италия

  • 26 март 2026 | 03:36
  • 372
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 6213
  • 2
"Добро утро" с Александър Димитров от Джакарта

"Добро утро" с Александър Димитров от Джакарта

  • 26 март 2026 | 03:40
  • 1913
  • 0
Минчев и още двама под въпрос за Соломоновите о-ви

Минчев и още двама под въпрос за Соломоновите о-ви

  • 26 март 2026 | 03:10
  • 1836
  • 0
Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

  • 26 март 2026 | 00:21
  • 7002
  • 2
Левски иска 5 млн. евро за Майкон

Левски иска 5 млн. евро за Майкон

  • 26 март 2026 | 01:18
  • 3339
  • 9
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 7911
  • 1