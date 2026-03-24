Интересно предизвикателство се открива пред българите от Acend

Българите от отбора по Counter-Strike на Acend ще вземат участие в голям турнир преди Мейджъра в Кьолн. Става въпрос за седмото издание на португалския турнир Roman Imperium Cup, което този път ще се проведе в града Вила Нова ди Гая.

"Лъвовете" попаднаха в група "D" на шампионата заедно с няколко непретенциозни отбора, но и страшилището G2 Esports. "Самураите" не са в най-добрата си форма, но все пак са класирани под №12 в световната ранглиста, докато нашите момчета са на 74-о място.

Двубоите в потока на Теодор "SPELLAN" Николов и компания ще се играят на 29 март, когато всички тимове в групата ще се срещнат в Best-of-1 схватки преди елиминационната фаза.

Снимка: De_Airport Masters