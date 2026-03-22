Весела Лечева стана шефка на... МОК

Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева беше повишена в шефка на Международния олимпийски комитет. Това се случи на два пъти по време на церемонията "Футболист на годината" в София.

Легендарната състезателка по спортна стрелба беше назована като председателка на МОК от наставника на националния отбор по футбол Александър Димитров и бившия началник на ЦСКА и БФС Валентин Михов. Разбира се, ставаше въпрос за неволен лапсус и всичко беше прието с усмивка.