Европа се бори, но отново не изкачи върха на League of Legends

Днес бе поредният ден, в който европейски отбор можеше да преобърне представите за League of Legends сцената на Стария континент, като осъществи дългоочакваното постижение - да спечели международен турнир в заглавието на Riot Games, доминирано от години от отбори от азиатския регион.

🏆 @BILIBILIGAMING ARE THE 2026 FIRST STAND CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/3yGQ0Wbz4Y — LoL Esports (@lolesports) March 22, 2026

Тази възможност днес имаше G2 Esports - тим, който неведнъж е носил надеждите на целия континент за титла от световна величина.

Форумът бе First Stand, шампионат, провеждащ се през месец март за втора поредна година, на чието тазгодишно издание в Сао Пауло "самураите" се справиха страхотно и достигнаха финала. Жадни за титлата бяха също състезателите на китайския гранд Bilibili Gaming, класирали се за големия финал по подобен убедителен начин.

G2 Esports достигна до финала след впечатляваща победа над един от хегемоните на Южна Корея - Gen.G, в полуфиналите, докато Bilibili Gaming си осигури място в последния сблъсък, надхитрявайки JD Gaming.

Така финалът срещна G2 и BLG в сензационна битка, която "самураите" започнаха изключително обнадеждаващо, повеждайки след мач №1. Последваха обаче три победи за "сините", които им гарантираха победата в цялата серия. Така BLG триумфира в шампионата и си тръгна с 250 000 долара. С MVP приза пък си топ лейнъра Bin.

За G2 Esports това остана поредното разочарование и още една пропусната възможност да сбъднат мечтата за европейски триумф в LoL. Все пак тимът си тръгва със сребърните медали и награда от 150 000 долара, а още след седмица ще се впусне в ново предизвикателство - пролетния сплит на LEC.

