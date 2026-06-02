Бьорн "THREAT" Перс напуска любимия си NiP

Бьорн "THREAT" Перс напуска поста си на генерален мениджър на отбора по CS2 на Ninjas in Pyjamas след три години в ролята. Шведът обясни, че иска отново да се занимава с работа, свързана директно с представянето на отбора, а не само с административни задачи.
Така приключва дългогодишната му връзка с NIP, където работеше още от 2016 година като треньор и по-късно като генерален мениджър. По време на престоя си той помогна на отбора да спечели няколко големи трофея като IEM Оукланд 2016 и 2017.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google