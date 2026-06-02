Бьорн "THREAT" Перс напуска любимия си NiP

Бьорн "THREAT" Перс напуска поста си на генерален мениджър на отбора по CS2 на Ninjas in Pyjamas след три години в ролята. Шведът обясни, че иска отново да се занимава с работа, свързана директно с представянето на отбора, а не само с административни задачи.

Today we're saying farewell to Björn 'THREAT' Pers, who has decided to move on to new challenges.



Through many stages of his career, THREAT has been a Ninja. He's seen our highest points and also our lowest. He's been an integral part of our Dojo, building so many incredible… pic.twitter.com/XKqKSzQBP8 — Ninjas In Pyjamas (@NIP) June 1, 2026

Така приключва дългогодишната му връзка с NIP, където работеше още от 2016 година като треньор и по-късно като генерален мениджър. По време на престоя си той помогна на отбора да спечели няколко големи трофея като IEM Оукланд 2016 и 2017.

Снимка: HLTV

