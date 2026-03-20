  3. Мартин Методиев: Да внимаваме

  • 20 март 2026 | 08:23
  • 73
  • 0

Утре Бдин (Видин) ще гостува на Янтра (Полски Тръмбеш) в Царева ливада. Срещата е от 14-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Резултатите от началото на полусезона, показват, че се справяме. Във всеки следващ мач обаче трябва да затвърждаваме показаното. Силите са изравнени, изпитанията следват. В сгъстен цикъл сме и е важно да успеем да се възстановяваме за следващата битка. Сега срещу нас ще е силен домакин, отбор с опитни футболисти. Могат да победят всеки в групата. Имаме потенциал да излезем с чест от мача“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.

Гьоко за Лудогорец: Класата си е класа

Хьогмо: Подходихме професионално

Чочев: Радвам се, че успявам да помагам на отбора

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Илиан Илиев обяви групата на Черно море за сблъсъка с Левски

Двама от чужденците в Славия се завръщат за мача срещу Ботев (Пд)

Славия и Ботев (Пловдив) търсят завръщане на победния път

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

