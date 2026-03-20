Мартин Методиев: Да внимаваме

Утре Бдин (Видин) ще гостува на Янтра (Полски Тръмбеш) в Царева ливада. Срещата е от 14-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Резултатите от началото на полусезона, показват, че се справяме. Във всеки следващ мач обаче трябва да затвърждаваме показаното. Силите са изравнени, изпитанията следват. В сгъстен цикъл сме и е важно да успеем да се възстановяваме за следващата битка. Сега срещу нас ще е силен домакин, отбор с опитни футболисти. Могат да победят всеки в групата. Имаме потенциал да излезем с чест от мача“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.