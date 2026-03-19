Тежък удар за Детройт - Пистънс без голямата си звезда за неопределено време

Лидерът в класирането на Източната конференция на НБА Детройт Пистънс загуби за неопределен период от време звездата си Кейд Кънингам.

ESPN съобщи, че плеймейкърът, който бе и един от фаворитите за наградата за "Най-полезен играч", ще отсъства от игра продължително време заради пневмоторакс (колабирал бял дроб).

Кънингам, който бе избор номер 1 в драфта през 2021 година, има по 24,5 точки, 5,6 борби и 9,9 асистенции средно на мач този сезон, като е взел участие в 61 срещи. 24-годишният баскетболист обаче по всичко личи няма да може да играе в оставащите 14 мача на тима от редовния сезон, а под въпрос е и участието му в плейофите, които стартират на 18 април.

Последният мач, в който гардът игра, бе преди два дни при победата на Детройт със 130:117 над Вашингтон Уизардс. Кънингам започна като титуляр, но напусна паркета след само пет минути в игра.

С показатели от 49 победи и само 19 загуби до момента отборът на Детройт е практически сигурен участник в плейофите. "Буталата" обаче ще бъдат изправени пред трудна задача да запазят първото си място в конференцията, което би им осигурило домакинско предимство в плейофите. Тяхната преднина пред втория Бостън Селтикс е 3,5 мача, като "келтите" са с 46 успеха и 23 поражения към момента.

Травмата по всяка вероятност ще попречи на Кънингам да се бори и за някоя от индивидуалните награди в НБА в края на сезона, тъй като той вероятно няма да постигне нужните за целта 65 мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages