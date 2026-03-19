  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Турнир по футзал "Велико Търново" U11 събира млади таланти на празника на града

  • 19 март 2026 | 13:31
На 22 март 2026 г., в рамките на празника на Старата столица, ще се проведе детски турнир по футзал „Велико Търново“ U11. Събитието се организира съвместно от Аматьорската футболна лига, Български футболен съюз и Община Велико Търново. Надпреварата ще се състои в ДКС „Васил Левски“ между 10.00 и 17.00 часа и ще събере 8 отбора от възрастова група до 11 години.

Основната цел на турнира е да популяризира футзала сред подрастващите, като същевременно предостави възможност на децата да се запознаят с правилата, динамиката и ценностите на този бързоразвиващ се спорт. Очаква се надпреварата да предложи много емоции, спортсменство и вдъхновение за бъдещите футболни таланти.

