България с трима представители на Световната купа по спортна аеробика в Токио

Трима състезатели ще представят България на Световната купа по спортна аеробика за мъже и жени в японската столица Токио, която ще се проведе на 18 и 19 април.

Александър Мишинков, Борислава Иванова и Христо Манолов ще спорят за отличията. Българите са заявени в категории смесени двойки, индивидуално жени и индивидуално мъже.

Историческото събитие, отбелязващо последното издание на Световната купа Сузуки след повече от три десетилетия, отново ще събере спортисти от цял свят. Очаква се в състезанието да участват 112 спортисти от 19 държави.

Заявките са разпределени във всичките пет състезателни категории: индивидуално мъже 23, индивидуално жени 29, смесени двойки 19, тройки16 и групи 10. Стартовият списък показва разнообразие от опитни състезатели, споделящи сцената, с ново поколение спортисти, готови да оставят своя отпечатък в това историческо финално издание.

От надпреварата миналата година България завоюва сребърен и бронзов медал.