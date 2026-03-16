Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
Рекорден интерес към турнира "Нови звезди"

  • 16 март 2026 | 12:43
  • 228
  • 1
Рекорден интерес към Петия национален и международен турнир по художествена гимнастика “Нови звезди” отчетоха организаторите му. В надпреварата ще участват над 1300 грации от 35 клуба, което налага удължаване на състезателната програма. Тя ще се проведе в рамките на четири дни, от 16 до 19 януари, в столичната зала “София”.

“Сърдечно благодарим на всички 35 клуба и над 1300 гимнастички, които ще вземат участие. Вашето доверие превръща турнира „Нови звезди“ в най-мащабния клубен турнир по художествена гимнастика в България - огромна чест и признание за КХГ „Биляна“.

Изказваме искрената си благодарност към нашите спонсори, без чиято подкрепа това събитие нямаше да бъде възможно, както и към организационния комитет, треньорите и родителите на клуба, които с много труд, отдаденост и сърце стоят зад подготовката му.

За КХГ „Биляна“ е истинска гордост да създаде и реализира турнир с такъв мащаб, който вече се утвърждава като най-голямото клубно събитие в художествената гимнастика в България”, обявиха от организационният екип на New STARS RG Bilyana / Нови Звезди КХГ Биляна КХГ „Биляна“.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

България триумфира с отборната титла на турнир по скокове на батут в Нидерландия

  • 16 март 2026 | 11:46
  • 773
  • 0
Раян Радков с впечатляващо представяне на турнир в Биела

  • 15 март 2026 | 11:39
  • 350
  • 0
Първият отбор на Левски стана шампион при жените в първия етап на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

  • 15 март 2026 | 01:46
  • 641
  • 0
Стилияна Николова спечели контролното състезание на националките ни

  • 12 март 2026 | 17:27
  • 1286
  • 0
Олимпийските шампионки организират нов Диамантен лагер

  • 12 март 2026 | 14:23
  • 2068
  • 0
Семейството на Съюза по аеробика България се увеличи с още един клуб

  • 12 март 2026 | 13:12
  • 640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 2036
  • 10
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 24016
  • 108
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 795
  • 0
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 6027
  • 5
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 3319
  • 6
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 9253
  • 34