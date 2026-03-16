Рекорден интерес към турнира "Нови звезди"

Рекорден интерес към Петия национален и международен турнир по художествена гимнастика “Нови звезди” отчетоха организаторите му. В надпреварата ще участват над 1300 грации от 35 клуба, което налага удължаване на състезателната програма. Тя ще се проведе в рамките на четири дни, от 16 до 19 януари, в столичната зала “София”.

“Сърдечно благодарим на всички 35 клуба и над 1300 гимнастички, които ще вземат участие. Вашето доверие превръща турнира „Нови звезди“ в най-мащабния клубен турнир по художествена гимнастика в България - огромна чест и признание за КХГ „Биляна“.

Изказваме искрената си благодарност към нашите спонсори, без чиято подкрепа това събитие нямаше да бъде възможно, както и към организационния комитет, треньорите и родителите на клуба, които с много труд, отдаденост и сърце стоят зад подготовката му.

За КХГ „Биляна“ е истинска гордост да създаде и реализира турнир с такъв мащаб, който вече се утвърждава като най-голямото клубно събитие в художествената гимнастика в България”, обявиха от организационният екип на New STARS RG Bilyana / Нови Звезди КХГ Биляна КХГ „Биляна“.