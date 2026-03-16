България триумфира с отборната титла на турнир по скокове на батут в Нидерландия

Българският национален отбор по скокове на батут триумфира с отборната титла при мъжете и жените на международния турнир в Алкмаар (Нидерландия). Тимът ни в състав Христина Пенева, Марияна Узунова, Мариян Михалев и Калоян Петров изпревари съставите на Азербайджан и домакините от Нидерландия, които се наредиха съответно на второ и трето място.

В индивидуалните надпревари българските състезатели, водени от националния треньор Станислав Стоянов и личните си наставници Мариана Макулова и Юлиан Георгиев, извоюваха общо 4 отличия – един златен, един сребърен и два бронзови медала.

С титлата девойките във възрастовата група 17–21 години се поздрави Марияна Узунова с резултат от 51.650 точки.

При девойките Преслава Пенчева спечели сребърния медал с резултат от 50.210 точки.

Към българската колекция от отличия бяха добавени и два бронзови медала. При жените Христина Пенева се класира на трето място с оценка 52.420 точки. В най-малката възрастова група (13–14 години) Александър Рачев също завоюва бронз, след като беше оценен с 49.960 точки.

При мъжете водещият ни състезател Мариян Михалев завърши на шесто място с резултат от 50.570 точки.

Световната купа и международният турнир в Нидерландия бяха важна проверка за българските състезатели преди предстоящото Европейско първенство в Портимао (Португалия), което ще се проведе от 8 до 12 април