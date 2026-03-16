  3. България триумфира с отборната титла на турнир по скокове на батут в Нидерландия

България триумфира с отборната титла на турнир по скокове на батут в Нидерландия

  • 16 март 2026 | 11:46
България триумфира с отборната титла на турнир по скокове на батут в Нидерландия

Българският национален отбор по скокове на батут триумфира с отборната титла при мъжете и жените на международния турнир в Алкмаар (Нидерландия). Тимът ни в състав Христина Пенева, Марияна Узунова, Мариян Михалев и Калоян Петров изпревари съставите на Азербайджан и домакините от Нидерландия, които се наредиха съответно на второ и трето място.

В индивидуалните надпревари българските състезатели, водени от националния треньор Станислав Стоянов и личните си наставници Мариана Макулова и Юлиан Георгиев, извоюваха общо 4 отличия – един златен, един сребърен и два бронзови медала.

С титлата девойките във възрастовата група 17–21 години се поздрави Марияна Узунова с резултат от 51.650 точки.

При девойките Преслава Пенчева спечели сребърния медал с резултат от 50.210 точки.

Към българската колекция от отличия бяха добавени и два бронзови медала. При жените Христина Пенева се класира на трето място с оценка 52.420 точки. В най-малката възрастова група (13–14 години) Александър Рачев също завоюва бронз, след като беше оценен с 49.960 точки.

При мъжете водещият ни състезател Мариян Михалев завърши на шесто място с резултат от 50.570 точки.

Световната купа и международният турнир в Нидерландия бяха важна проверка за българските състезатели преди предстоящото Европейско първенство в Портимао (Португалия), което ще се проведе от 8 до 12 април

Раян Радков с впечатляващо представяне на турнир в Биела

Раян Радков с впечатляващо представяне на турнир в Биела

Първият отбор на Левски стана шампион при жените в първия етап на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

Първият отбор на Левски стана шампион при жените в първия етап на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

Стилияна Николова спечели контролното състезание на националките ни

Стилияна Николова спечели контролното състезание на националките ни

Олимпийските шампионки организират нов Диамантен лагер

Олимпийските шампионки организират нов Диамантен лагер

Семейството на Съюза по аеробика България се увеличи с още един клуб

Семейството на Съюза по аеробика България се увеличи с още един клуб

Отлично начало за България на Световната купа по скокове на батут в Алкмаар

Отлично начало за България на Световната купа по скокове на батут в Алкмаар

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

