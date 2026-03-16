Бивш треньор на Партизан се бори със сериозни здравословни проблеми

Именитият бивш старши треньор на мъжкия национален тим на Сърбия и на белградския Партизан Душко Вуйошевич се бори със здравословни проблеми.

По информация на местната телевизия Sportclub през миналата седмица Вуйошевич е бил откаран в болница в Белград.

Специалистът претърпя бъбречна трансплантация в Минск миналата година, но това не е единственият проблем, с който трябва да се справя. Душко Вуйошевич страда и от двустранна пневмония, което прави възстановяването му още по-сложно.

Последната информация от Сърбия е, че в момента Вуйошевич се чувства малко по-добре, но лекарите все още се борят да спасят бъбрека му.

