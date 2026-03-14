ЦСКА отново не успя да се опълчи на Лудогорец в Разград - на живо с отзивите след 3:0
Бивш играч на Рилски спортист оцеля по чудо след ужасяващ инцидент на паркета

  • 14 март 2026 | 18:51

  • 14 март 2026 | 18:51
  • 4753
  • 0
Центърът на Сплит и бивш играч на Рилски спортист Димаджио Уигинс преживя ужасяващ инцидент по време на мач от хърватската лига. Баскетболният кош падна върху него след забивка, но за щастие Уигинс избегна контузия и се завърна в игра, записвайки дабъл-дабъл, въпреки че Кварнер спечели срещу Сплит със 103:98.

Потресаващата сцена, която можеше да бъде фатална, се разигра, когато центърът на гостите Уигинс заби топката в коша и остана да виси на ринга за кратко. След като се пусна и падна на паркета, цялата конструкция на коша се срути и го затисна на земята.

За щастие, при инцидента нямаше сериозно пострадали. Първоначално Уигинс беше отведен в съблекалнята, за да се възстанови от преживения шок.

Мачът беше подновен след поставянето на нов кош, а домакините от Кварнер в крайна сметка спечелиха със 103:98. Самият Уигинс се завърна в игра и завърши срещата със силно представяне, записвайки дабъл-дабъл от 16 точки, 10 борби и 5 асистенции.

