Бивш играч на Рилски спортист оцеля по чудо след ужасяващ инцидент на паркета

Центърът на Сплит и бивш играч на Рилски спортист Димаджио Уигинс преживя ужасяващ инцидент по време на мач от хърватската лига. Баскетболният кош падна върху него след забивка, но за щастие Уигинс избегна контузия и се завърна в игра, записвайки дабъл-дабъл, въпреки че Кварнер спечели срещу Сплит със 103:98.

Потресаващата сцена, която можеше да бъде фатална, се разигра, когато центърът на гостите Уигинс заби топката в коша и остана да виси на ринга за кратко. След като се пусна и падна на паркета, цялата конструкция на коша се срути и го затисна на земята.

За щастие, при инцидента нямаше сериозно пострадали. Първоначално Уигинс беше отведен в съблекалнята, за да се възстанови от преживения шок.

Мачът беше подновен след поставянето на нов кош, а домакините от Кварнер в крайна сметка спечелиха със 103:98. Самият Уигинс се завърна в игра и завърши срещата със силно представяне, записвайки дабъл-дабъл от 16 точки, 10 борби и 5 асистенции.

Demajeo Wiggins, who started this season in Greece wearing the jersey of Karditsa and now plays for Split, dunked in the 18th minute of the game against Kvarner and saw the basket fall on top of him😳#karditsa #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/4oknS5zlgL — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 13, 2026