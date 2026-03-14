Бивш играч на Рилски спортист оцеля по чудо след ужасяващ инцидент на паркета

Центърът на Сплит и бивш играч на Рилски спортист Димаджио Уигинс преживя ужасяващ инцидент по време на мач от хърватската лига. Баскетболният кош падна върху него след забивка, но за щастие Уигинс избегна контузия и се завърна в игра, записвайки дабъл-дабъл, въпреки че Кварнер спечели срещу Сплит със 103:98.
Потресаващата сцена, която можеше да бъде фатална, се разигра, когато центърът на гостите Уигинс заби топката в коша и остана да виси на ринга за кратко. След като се пусна и падна на паркета, цялата конструкция на коша се срути и го затисна на земята.
За щастие, при инцидента нямаше сериозно пострадали. Първоначално Уигинс беше отведен в съблекалнята, за да се възстанови от преживения шок.
Мачът беше подновен след поставянето на нов кош, а домакините от Кварнер в крайна сметка спечелиха със 103:98. Самият Уигинс се завърна в игра и завърши срещата със силно представяне, записвайки дабъл-дабъл от 16 точки, 10 борби и 5 асистенции.