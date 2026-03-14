  • 14 март 2026 | 14:21
Снеговалеж и мъгла отмениха Супер-Г в Куршевел

Снеговалеж, мъгла и неблагоприятна прогноза за времето в събота доведоха до отмяната на супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини във френския курорт Куршевел.

Този кръг беше добавен в календара след отмененото състезание преди две седмици в Гармиш-Партенкирхен, Германия. Още един супергигантски слалом е насрочен за неделя, когато швейцарецът Марко Одермат може да спечели титлата в дисциплината за четвърта поредна година.

Одермат се класира на трето място в спускането в Куршевел в петък, за да си осигури пета поредна Световна купа и трети последователен трофей в скоростната дисциплина. Той е начело и в класирането в гигантския слалом преди последното състезание от предстоящите финали за сезона в Квитфийел, Норвегия.

Още от Зимни спортове

9 секунди преди края на продължението Сейнт Луис разплака Едмънтън

9 секунди преди края на продължението Сейнт Луис разплака Едмънтън

  • 14 март 2026 | 10:39
  • 428
  • 0
Швейцарски скиор прекратява кариерата си заради рак

Швейцарски скиор прекратява кариерата си заради рак

  • 14 март 2026 | 09:08
  • 2155
  • 0
Българските състезатели ще преминат през репешажите на Световното първенство по шорттрек

Българските състезатели ще преминат през репешажите на Световното първенство по шорттрек

  • 14 март 2026 | 01:36
  • 427
  • 0
Напълно сляпа от 15-годишна с две титли в Милано - Кортина 2026

Напълно сляпа от 15-годишна с две титли в Милано - Кортина 2026

  • 13 март 2026 | 20:57
  • 1143
  • 1
Владимир Зографски преодоля квалификациите в Осло

Владимир Зографски преодоля квалификациите в Осло

  • 13 март 2026 | 20:42
  • 603
  • 0
Йоханес Клаебо: Имам само една глава и трябва да се грижа за нея

Йоханес Клаебо: Имам само една глава и трябва да се грижа за нея

  • 13 март 2026 | 18:50
  • 983
  • 3
Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

  • 14 март 2026 | 15:14
  • 5488
  • 3
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
  • 16800
  • 73
Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 15:35
  • 4158
  • 3
Сблъсък с голям заряд в Разград!

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 14174
  • 183
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 12498
  • 8
Интер - Аталанта (съставите)

Интер - Аталанта (съставите)

  • 14 март 2026 | 15:09
  • 392
  • 0