Таня Гатева избра групата за мача срещу Украйна

  • 14 март 2026 | 12:31
Таня Гатева избра групата за мача срещу Украйна

Треньорът на женския национален отбор на България Таня Гатева избрасъстава, който по-късно днес от 19.00 ч. ще излезе в зала “Колодрума”, в Пловдив, срещу Украйна. Двубоят ще бъде от група Е на квалификациите за Евробаскет 2027.

Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:
Борислава Христова
Гергана Иванова
Карина Константинова
Катрин Стоичкова
Радостина Христова
Преслава Колева
Ивана Бонева
Деница Манолова
Димана Костова
Валерия Алексиева
Илияна Георгиева
Кайла Хилсман

Националките са с баланс от 4-0 в своята група Е на пресявките заследващото европейско първенство. На 17 март България ще гостува на Черна гора в Бар.

