Плейофите в женското първенство започват в понеделник

Плейофите в женското първенство започват в понеделник

След като бяха изиграни срещите от последния 18-и кръг от редовния сезон на женската "Demax+" лига, вече са ясни и всички 1/4-финалните двойки в плейофите. В 1/4-финалите ще играят първите осем отбора в класирането от редовния сезон, като първите четири тима в подреждането ще имат домакинско предимство.

Шампионките от Марица влизат в плейофите без загуба
Шампионките от Марица влизат в плейофите без загуба

Така шампионките от Марица (Пловдив), които завършиха като победители в редовния сезон без загуба и пълен актив от 54 точки, се изправят срещу 8-ия в класирането Славия. Вторият в подреждането Левски София среща 7-ия Драгоман. Третият ЦПВК се изправя срещу Миньор (Перник), който приключи на 6-ото място. Отборът на Марица 2022, който пък завърши на 5-ата позиция, ще премери сили с 4-ия ЦСКА.

Четвъртфиналните плейофи ще се играят до 2 победи от 3 възможни срещи. Мачовете започват в понеделник (16 март), а по програма вторите срещи са предвидени за четвъртък (19 март). При необходимост решаващи трети мачове са насрочени за 23 март (понеделник).

Полуфиналите, битката за бронзовите медали и финалът за титлата пък ще се играят до 3 успеха в 5 възможни мача.

Програма за първите мачове от 1/4-финалите в понеделник (16 март):

16,00 часа: ЦСКА - Марица 2022

18,00 часа: Марица - Славия

18,00 часа: ЦПВК - Миньор

19,00 часа: Левски София - Драгоман

Пълна програма за плейофите в женската "Demax+" лига:

Четвъртфинали:

Първи мач – 16 март

Втори мач – 19 март

Трети мач (при необходимост) – 23 март

Полуфинали:

Първи мач – 5 април

Втори мач – 8 април

Трети мач – 11 април

Четвърти мач – 14 април (при необходимост)

Пети мач – 17 април (при необходимост)

Малък и голям финал:

Първи мач – 22 април

Втори мач – 25 април

Трети мач – 28 април

Четвърти мач – 1 май (при необходимост)

Пети мач – 4 май (при необходимост).

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

Алекс Николов MVP за февруари в Италия

Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

